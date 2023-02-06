https://news.day.az/world/1535389.html Страшные кадры новых обрушений в прямом эфире турецкого канала - ВИДЕО
Страшные кадры новых обрушений в прямом эфире турецкого канала - ВИДЕО
Еще один подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксирован в центральном регионе Турции, где ранее зафиксировали толчки магнитудой 7,7 - сейсмологи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Оператор вместе с людьми почувствовали новые толчки и начал убегать от падающего дома.
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