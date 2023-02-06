Крупное американское издание уволило 180 журналистов и заменило их нейросетью

Крупное американское интернет-издание BuzzFeed, специализирующееся на новостях и вирусном контенте, объявило о начале использования нейросети ChatGPT в качестве автора некоторых материалов. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Деловое издание обратило внимание, что о смене редакционной политики было объявлено после того, как BuzzFeed уволил 180 журналистов, которые составляли 12% от общего штата компании. Официально увольнение людей было мотивировано "ухудшением экономических перспектив".

Генеральный директор BuzzFeed Ион Перетти заявил, что ChatGPT начнет с написания текстов для персонализированных тестов и викторин. Однако в дальнейшем Перетти намерен доверить нейросети создание и полноценных редакционных материалов тоже.

Одновременно с этим глава BuzzFeed заверил читателей и инвесторов в том, что, несмотря на "наем" ChatGPT, СМИ продолжит оставаться сосредоточенным именно на журналистских материалах, созданных людьми.

Как пишет Business Insider, на фоне привлечения искусственного интеллекта к написанию статей акции BuzzFeed за сутки выросли более чем на 200%.