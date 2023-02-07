Более 40 человек погибли в результате оползней в Перу

Сильные сезонные дожди в южном регионе Арекипа привели к стихийным бедствиям, когда сотрудники экстренных служб изо всех сил пытались добраться до наиболее пострадавших зон.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что 200 человек официально числятся пропавшими без вести.