https://news.day.az/world/1535708.html Более 40 человек погибли в результате оползней в Перу - ВИДЕО
Более 40 человек погибли в результате оползней в Перу - ВИДЕО
Сильные сезонные дожди в южном регионе Арекипа привели к стихийным бедствиям, когда сотрудники экстренных служб изо всех сил пытались добраться до наиболее пострадавших зон.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что 200 человек официально числятся пропавшими без вести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре