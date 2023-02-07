Аварийно-спасательные бригады из 14 стран проводят работы в зоне землетрясений в Турции
Персонал аварийно-спасательных подразделений из 14 стран проводит спасательные работы в зонах землетрясений в Турции.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.
"Личный состав из 3 294, из 14 стран в настоящее время проводит спасательные работы в зонах землетрясений",- сказал он.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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