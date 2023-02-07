https://news.day.az/world/1535845.html Самолеты Администрации Президента Турции отправлены в зону землетрясения
Самолеты Администрации Президента Турции отправлены в зону землетрясения
По указанию Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, для проведения поисково-спасательных и медицинских работ, в зону землетрясения отправлены два самолета Администрации Президента Турции .
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре