Самолеты Администрации Президента Турции отправлены в зону землетрясения

По указанию Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, для проведения поисково-спасательных и медицинских работ, в зону землетрясения отправлены два самолета Администрации Президента Турции .

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

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