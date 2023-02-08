Стрельба на религиозном празднике в Мехико

- есть убитые и раненые

Ссора в ходе религиозного праздника в столице Мексики переросла в перестрелку, закончившуюся гибелью людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление общественной безопасности Мехико в обнародованном заявлении.

"Погибли три человека, еще 10 были доставлены в различные больницы", - говорится в документе.

По данным властей, огонь по людям, собравшимся в одном из жилых домов в районе Истапалапа на востоке мегаполиса, открыл 53-летний мужчина, вступивший в конфликт с организатором праздника. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.