Сильный взрыв в многоквартирном жилом доме в Новосибирске

Около 30 квартир повреждены в результате взрыва и последующего пожара в многоквартирном жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам в четверг глава ГУ МЧС Виктор Орлов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Масштаб разрушения - около 30 квартир. Обильное возгорание, в том числе возгорание кровли. Работаем по недопущению развития пожара на рядом находящиеся подъезды и перехода в квартиры", - сказал он.