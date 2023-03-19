Для борьбы с засухой власти Италии намерены выделить €8 млрд

Власти Италии хотят выделить €8 млрд на борьбу с засухой, сообщили в министерстве по вопросам окружающей среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, деньги пойдут на закупку воды для домохозяйств и предприятий.

Эксперты заявляют о дефиците ресурсов даже зимой. По данным властей, утечка воды из трубопроводов составляет 50%. Правительство не исключает введение специальных квот. Острая нехватка водных запасов есть и в натуральных резервуарах.