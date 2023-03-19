https://news.day.az/world/1547812.html Для борьбы с засухой власти Италии намерены выделить €8 млрд - ВИДЕО
Для борьбы с засухой власти Италии намерены выделить €8 млрд - ВИДЕО
Власти Италии хотят выделить €8 млрд на борьбу с засухой, сообщили в министерстве по вопросам окружающей среды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, деньги пойдут на закупку воды для домохозяйств и предприятий.
Эксперты заявляют о дефиците ресурсов даже зимой. По данным властей, утечка воды из трубопроводов составляет 50%. Правительство не исключает введение специальных квот. Острая нехватка водных запасов есть и в натуральных резервуарах.
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