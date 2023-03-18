https://news.day.az/world/1547959.html Трехлетний ребенок спас родителей во время пожара в Приморье - ВИДЕО
Трехлетний ребенок спас родителей во время пожара в Приморье - ВИДЕО
Крупный пожар произошел этим утром в Приморье. На полуострове Песчаный загорелся частный дом. В момент начала пожара в доме находилась семья с трехлетним ребенком, именно он разбудил своих родителей, благодаря чему никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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