Трехлетний ребенок спас родителей во время пожара в Приморье
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Крупный пожар произошел этим утром в Приморье. На полуострове Песчаный загорелся частный дом. В момент начала пожара в доме находилась семья с трехлетним ребенком, именно он разбудил своих родителей, благодаря чему никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пламя за считанные минуты распространилось на площади более ста квадратных метров и вырывалось из окон двухэтажного здания. 

Пожарные прибыли на место уже через шесть минут после звонка, однако с огнем им удалось справиться не сразу. Спустя несколько часов спасатели локализовали пожар. Что стало причиной пожара, сейчас устанавливается.