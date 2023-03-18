Трехлетний ребенок спас родителей во время пожара в Приморье

Пламя за считанные минуты распространилось на площади более ста квадратных метров и вырывалось из окон двухэтажного здания.

Пожарные прибыли на место уже через шесть минут после звонка, однако с огнем им удалось справиться не сразу. Спустя несколько часов спасатели локализовали пожар. Что стало причиной пожара, сейчас устанавливается.