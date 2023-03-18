В Черногории началась предвыборная тишина перед президентскими выборами

Предвыборная тишина началась в Черногории в полночь перед президентскими выборами и продлится до закрытия избирательных участков завтра, 19 марта, в 20:00, 18 марта сообщает "Радио и телевидение Боснии и Герцеговины", передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

В выборах примут участие семь кандидатов: "Демократическая партия социалистов" - Мило Джуканович; "Новая сербская демократия" - Андрия Мандич; демократ Алекса Бечич; "Объединенная Черногория" - Горан Данилович; движение "Европа США" - Яков Милатович; "Социал-демократическая партия" - Драгиня Вуксанович-Станкович; группа граждан - Йован Радулович.

По данным МВД Черногории, право голоса на президентских выборах имеют 542 154 гражданина. Больше всего избирателей в Подгорице (143 608 человек) и меньше всего в Шавнике (1777 человек).

Кандидат, набравший более половины голосов избирателей, пришедших на избирательные участки, будет избран президентом Черногории.

Если ни один кандидат не наберет такое количество голосов, 2 апреля будет проведен второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Президент избирается на пять лет. Это будут четвертые президентские выборы в Черногории.