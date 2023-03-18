Сильное землетрясение в Эквадоре

В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,7 есть раненые.

Как передает Day.Az, подробности появились в газете El Universo.

"Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - пишет издание.

По информации газеты, один автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка.