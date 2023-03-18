https://news.day.az/world/1548042.html Сильное землетрясение в Эквадоре - есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
Сильное землетрясение в Эквадоре - есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,7 есть раненые.
Как передает Day.Az, подробности появились в газете El Universo.
"Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - пишет издание.
По информации газеты, один автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка.
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