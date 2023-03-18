В Турции назвали объем возможных экспортных поставок по газовому хабу

Турция в рамках планируемого к созданию на ее территории международного газового хаба сможет поставлять на экспорт порядка 40 млрд куб. м природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала TRT, отметив, что хаб сможет начать функционировать в течение года.

"Мы не отказались от своих целей, в течение года он [хаб] может начать работу. Теперь у нас есть собственный [черноморский] газ. Мы в состоянии потреблять в год порядка 55-60 млрд куб. м газа, можем обеспечить поставки в систему [газопроводов в рамках хаба] 100 млрд куб. м газа, и если хорошо спланируем, то будем поставлять на экспорт 40 млрд куб. м газа", - сказал турецкий министр.

Он отметил, что Турцию в рамках проекта создания на ее территории энергетического хаба не следует рассматривать лишь как страну-транзитера. "Она будет страной, где будет расположен центр международной торговли газом, и создать его планируется в течение года", - отметил Донмез.

По словам министра, функционирование хаба будет регламентировано местным законодательством, и поправки в законы, скорее всего, будут внесены после президентских и парламентских выборов, которые намечены на 14 мая. "На прошлой неделе поправки были одобрены в профильной комиссии, теперь их предстоит принять парламенту в целом", - сказал глава Минэнерго Турции.