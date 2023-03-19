Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на военные источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи проинформировал, что была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни.

"Усиливая мониторинг и бдительность в рамках подготовки к возможным дополнительным пускам, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении военных.

Подробности о дальности, траектории и времени полета не приводятся.

По данным японских СМИ, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.