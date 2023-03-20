Власти швейцарской деревни обещают заплатить $60 тыс. тому, кто переедет туда жить, пишет Daily Mail. Чиновники надеются, что таким образом им удастся остановить убыль населения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что программа затрагивает деревню Альбинен, которая находится в Альпах на высоте 1300 метров. Ей постепенно грозит исчезновение, так как все местные начинают уезжать в другие крупные города Швейцарии. На конец 2020 года, когда была проведена перепись, в селе проживало всего 243 человека, сейчас эта цифра еще меньше.

Однако для того, чтобы получить субсидию при переезде, нужно соответствовать ряду требований. В программе могут участвовать только граждане до 45 лет, также необходимо швейцарское гражданство или вид на жительство. Кроме того, релоканты должны построить в деревне дом стоимостью не менее $216 тыс. и прожить в Альбинине 10 лет, иначе выплату придется вернуть.