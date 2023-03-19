Подсчитана сумма переплаты финнами за электричество в 2022 году

Жители Финляндии из-за энергетического кризиса в 2022 году заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше по сравнению с 2021 годом, сообщила телерадиовещательная компания Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, во второй половине 2022 года средняя цена за киловатт-час достигла 20 центов, в то время как в 2020 году она составляла 2,8 цента.

"Себестоимость производства электроэнергии примерно такая же, как до энергетического кризиса. Производители чистой электроэнергии получают огромную выгоду от сложившихся обстоятельств", - заявил профессор университета Аалто Петер Лунд.

Основной причиной роста цен он назвал конфликт в Украине и остановку поставок энергоресурсов со стороны России. Дефицит природного газа, в свою очередь, вызвал рост цены производства электроэнергии на основе этого вида топлива.