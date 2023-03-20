Главы МИД и министры обороны ЕС утвердят пакет санкций за «нарушения прав человека в Иране»

Министры иностранных дел и обороны 27 стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе должны утвердить в понедельник план главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о выделении из Европейского фонда мира €2 млрд на поставки снарядов в Украину и восполнение их запасов в Европе в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

Министры обсудят новые санкции против России, утвердят новый пакет санкций за "нарушения прав человека в Иране". Параллельно со встречей министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Брюсселе пройдет конференция доноров помощи для Турции и Сирии в связи с землетрясениями.