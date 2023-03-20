Момент падения вертолета в Колумбии попал на видео

В Колумбии упал военный вертолет UH-1, на его борту было четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, командир Колумбийской объединенной оперативной группы "Титан" подтвердил, что двое погибли, двое пропали без вести в результате крушения.

Местные жители сообщают, что видели, как два человека выпрыгнули из вертолета, прежде чем он врезался в землю, пишет Atlas News.

Местные жители стали свидетелями падения вертолета UH-1 Huey ВВС Колумбии с бортовым номером EJC-4227 недалеко от Кибдо (Чоко). Борт, по предварительным данным, принадлежит авиационной десантно-штурмовой дивизии TOLEMAIDA.

Сама машина упала в джунгли, но обломок рулевого винта отбросило в населенный пункт, он приземлилось на тротуар.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал провести расследование причин крушения.