Момент падения вертолета в Колумбии попал на видео - есть погибшие
В Колумбии упал военный вертолет UH-1, на его борту было четыре человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, командир Колумбийской объединенной оперативной группы "Титан" подтвердил, что двое погибли, двое пропали без вести в результате крушения.
Местные жители сообщают, что видели, как два человека выпрыгнули из вертолета, прежде чем он врезался в землю, пишет Atlas News.
Местные жители стали свидетелями падения вертолета UH-1 Huey ВВС Колумбии с бортовым номером EJC-4227 недалеко от Кибдо (Чоко). Борт, по предварительным данным, принадлежит авиационной десантно-штурмовой дивизии TOLEMAIDA.
Сама машина упала в джунгли, но обломок рулевого винта отбросило в населенный пункт, он приземлилось на тротуар.
Президент Колумбии Густаво Петро приказал провести расследование причин крушения.
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