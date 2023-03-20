Си Цзиньпин прилетел в Москву
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Си Цзиньпин прибыл в Россию в рамках государственного визита 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина. Во время переговоров планируется подписание ряда важных документов. 

Визит станет первой заграничной поездкой китайского лидера после переизбрания на третий срок.