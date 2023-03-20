Си Цзиньпин прилетел в Москву

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Си Цзиньпин прибыл в Россию в рамках государственного визита 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина. Во время переговоров планируется подписание ряда важных документов.

Визит станет первой заграничной поездкой китайского лидера после переизбрания на третий срок.