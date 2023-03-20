https://news.day.az/world/1548369.html Си Цзиньпин прилетел в Москву - ВИДЕО
Си Цзиньпин прилетел в Москву - ВИДЕО
Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Си Цзиньпин прибыл в Россию в рамках государственного визита 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина. Во время переговоров планируется подписание ряда важных документов.
Визит станет первой заграничной поездкой китайского лидера после переизбрания на третий срок.
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