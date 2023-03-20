Песков о работе РФ и Турции над газовым хабом

Россия и Турция продолжают сотрудничество для реализации проекта газового хаба, этот проект достаточно сложный.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал работу над хабом сложной, по его словам, такой проект не может реализовываться без возникновениях каких-либо задержек.

"Понятно, что это достаточно сложная работа, это достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то задержек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера", - заявил Песков.

Однако пресс-секретарь президента РФ заверил, что сотрудничество с турецкой стороной по этому вопросу будет продолжаться.