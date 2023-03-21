Би-би-си рекомендовала сотрудникам удалить TikTok из служебных устройств

Британская вещательная корпорация Би-би-си рекомендовала своим сотрудникам удалить приложение китайской социальной сети TikTok из служебных телефонов в целях обеспечения сохранности конфиденциальных данных. Об этом корпорация сообщила в понедельник, опубликовав уведомление, которое было разослано персоналу 19 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это решение основывается на обеспокоенности, которую выразили правительственные учреждения по всему миру по поводу неприкосновенности личной информации и безопасности, - говорится в уведомлении. - Если у вас корпоративное устройство Би-би-си и вам не нужен TikTok по работе, TikTok должен быть удален из корпоративных устройств Би-би-си".

Сотрудникам, которые используют в служебных целях личные телефоны с этим приложением, рекомендовано обратиться в службу информационной безопасности корпорации.