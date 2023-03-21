У берегов Коста-Рики произошло землетрясение

У побережья Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 5,5 единиц.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии располагался в 11 км к юго-востоку от города Кепос, где проживают около 7,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали. Угроза цунами на объявлялась.