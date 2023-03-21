В европейских хранилищах растут запасы газа

В европейских хранилищах растут запасы природного газа, биржевые котировки снижаются, говорится в данных ассоциации Gas Infrastructure Europe и лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За двое суток, 18 и 19 марта, запасы выросли до 55,75%, до примерно 60,9 млрд кубометров газа, при этом данный показатель на 21% выше, чем в среднем в периоде 2018 - 2022 годов.

Тем не менее, отмечается, что рост запасов не связан с завершением отопительного сезона - потребление в очередной раз резко упало в связи с выходными днями.

В течение прошлой недели, биржевые цены на газ по индексу TTF опустились с $550 в прошлый понедельник до $470 долларов в пятницу. Утром в понедельник, 20 марта, стоимость биржевых фьючерсов составляла $435.