В Париже задержали более 230 участников акций протеста против пенсионной реформы

Более 230 человек задержаны в ходе акций протеста против пенсионной реформы, которые прошли в Париже в понедельник вечером. Об этом сообщили во вторник в префектуре столичной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в обеспечении правопорядка были задействованы свыше 2 тыс. полицейских и жандармов. Тем не менее, столкновений манифестантов с правоохранителями и беспорядков не удалось избежать. Сначала стычки были отмечены на площади Вобан в VII округе Парижа, где после отклонения Национальным собранием (нижней палатой парламента) резолюций о недоверии правительству собрались несколько тысяч протестующих против принятия реформы пенсионной системы. Затем манифестанты направились в район вокзала Сен-Лазар и Парижской оперы.

Во время разгона агрессивно настроенных манифестантов 11 сотрудников полиции получили травмы. В Париже в этот вечер также дежурили пожарные отряды, которые ликвидировали 240 очагов возгорания мусора, скопившегося на улицах города из-за забастовки уборщиков.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства.

Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок по всей стране. 23 марта профсоюзы намерены организовать массовые демонстрации в Париже и других городах страны.