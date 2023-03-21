В Китае назвали политической манипуляцией закон Байдена о COVID-19

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что закон, обязывающий разведку раскрыть данные о происхождении COVID-19, подписанный президентом США Джо Байденом, является политической манипуляцией. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской народной республики Ван Вэньбинь на очередном брифинге, содержание законопроекта, связанное с Китаем, искажает факты.

"Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции", - заявил он.

Президент США Джо Байден в понедельник подписал одобренный ранее конгрессом законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении COVID-19. Байден отметил, что правительство США "продолжит проводить обзор всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии".