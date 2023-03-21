В Норильске школьник увернулся от грузовика за секунду до удара

В Норильске грузовик едва не переехал школьника, который сумел увернуться за мгновение до удара, пишет Telegram-канал Kras Mash, который опубликовал видео происшествия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Водитель грузовика в последний момент заметил мальчика в цветастой куртке, который выходил на пешеходный переход.

Торможение и уход в занос не помогли, остановить грузовик не удалось. Ребенок за секунду до удара отскочил в сторону. Отмечается, что автомобилисту выписали штраф.