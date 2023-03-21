https://news.day.az/world/1548627.html В Норильске школьник увернулся от грузовика за секунду до удара - ВИДЕО
В Норильске школьник увернулся от грузовика за секунду до удара - ВИДЕО
В Норильске грузовик едва не переехал школьника, который сумел увернуться за мгновение до удара, пишет Telegram-канал Kras Mash, который опубликовал видео происшествия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Водитель грузовика в последний момент заметил мальчика в цветастой куртке, который выходил на пешеходный переход.
Торможение и уход в занос не помогли, остановить грузовик не удалось. Ребенок за секунду до удара отскочил в сторону. Отмечается, что автомобилисту выписали штраф.
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