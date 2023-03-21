Аналитики американского банка Goldman Sachs пересмотрели прогноз по ценам на нефть

Аналитики американского банка Goldman Sachs, одного из самых оптимистичных в прогнозах по стоимости нефти, изменили свой прежний прогноз о росте цен на нефть до $100 в ближайшие 12 месяцев, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь аналитики прогнозируют, что нефть марки Brent достигнет $94 за баррель в ближайшие 12 месяцев и $97 за баррель во второй половине 2024 года, передает издание.

В сообщении банка указано, что цены на нефть упали, несмотря на рост спроса в Китае, учитывая давление на банковский сектор, опасения по поводу рецессии и уход инвесторов.

"Исторически после таких травмирующих событий корректировка и восстановление цен происходит только постепенно", - отмечает банк.