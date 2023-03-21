США ускорят поставки систем противоракетных комплексов Patriot

Соединенные Штаты ускорят передачу Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, группа из 65 украинских военных, проходивших подготовку по работе с данными системами на военной базе в штате Оклахома, завершила курс раньше запланированного срока.

Ускорение поставок, указывает телеканал, связано с подготовкой киевскими властями масштабного наступления весной.