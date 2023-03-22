Протестующие французы жгут мусорки и мопеды в Париже

Жители Франции продолжают устраивать уличные беспорядки в центре Парижа, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Массовые протесты до сих пор не утихают на улицах французской столицы. А жители страны решили зайти дальше мирных шествий с лозунгами - они поджигают в Париже мусорки и мопеды. Сейчас хулиганов пытается задержать полиция.

По словам протестующих, они не прекратят выходить на митинги до тех пор, пока новую пенсионную реформу французского лидера Эммануэля Макрона не отменят.

Напомним, согласно новой реформе Макрона пенсионный возраст во Франции увеличился до 64 лет. Таким образом власти страны собирались обеспечить финансовый баланс социальной системы государства.

Однако это пришлось не по душе самим французам. Представители профсоюзов и оппозиция начали организовывать в стране массовые митинги и забастовки. Сейчас некоторые жители страны требуют не только отмены пенсионной реформа, но и отставки Макрона.