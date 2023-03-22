Землетрясение в Афганистане: жертвы и разрушения во всём регионе

По меньшей мере 13 человек погибли и более 90 пострадали в результате землетрясения, которое произошло во вторник вечером на северо-востоке Афганистана. Магнитуда составила 6,5.

По информации Геологической службы США, эпицентр находился в горах Гиндукуш, в малонаселенной афганской провинции Бадахшан на глубине 187 километров. Тем не менее наибольшее число жертв и разрушений пришлось на соседний Пакистан, где ощущались сильные подземные толчки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Как сообщают экстренные службы, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при обрушении домов погибли как минимум девять человек, в том числе двое детей.

Министр здравоохранения от талибов подтвердил гибель четверых афганцев. Многие жители Кабула провели ночь на улице.

Вот что говорит Нур Ахмад Ханифи, владелец магазина: "У меня дома были палатки, мы с друзьями брали их на пикники. Теперь они пригодились моей семье. Я также поделился палаткой с соседями".

"Это было очень сильное землетрясение, все выбежали на улицу. Было страшно. Мы были напуганы землетрясением в Турции и надеялись, что в Кабуле ничего подобного не произойдет. Люди были в ужасе", - говорит кабулец Масиех.

Подземные толчки вызвали панику в Исламабаде, люди спешно покидали офисы и торговые центры.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение также ощущалось в Индии, Узбекистане, Таджикистане и других странах Средней Азии.