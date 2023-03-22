Протесты во Франции могут повлиять на планы Карла III совершить визит в Париж

Массовые протесты во Франции, вызванные пенсионной реформой, могут повлиять на планы короля Великобритании Карла III, который должен 26 марта прибыть в Париж с первым после вступления на престол государственным визитом. Об этом, ссылаясь на источник в Букингемском дворце, сообщило в среду агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следим за ситуацией и следуем рекомендациям министерства иностранных дел и французской стороны", - заявил собеседник агентства, отметив, что ситуация во Франции "может отразиться на логистике" визита. Программа четырехдневной поездки британского монарха включает выступление перед французскими парламентариями, посещение музея Орсэ и Версальского дворца, возложение венка у Триумфальной арки, а также визит в Бордо на поезде. Планы могут претерпеть изменения в связи с уличными протестами в Париже, где 18 марта манифестанты пытались строить баррикады, поджигали мусорные баки и закидывали полицейских камнями и бутылками.

Оппозиционные депутаты призвали президента страны Эмманюэля Макрона отменить готовящийся визит Карла III из-за напряженной обстановки в стране. Как пишет британская Daily Telegraph, во французских профсоюзах, в свою очередь, заявили о намерении саботировать программу визита британского монарха в город. По словам Паскаля Месгени из "Французской конфедерации работников-христиан", в знак протеста против решений французских властей ни один водитель трамвая в Бордо не согласится везти Карла III. В Париже к визиту высокопоставленного гостя могут приурочить массовую уличную акцию.

Реформа, вызвавшая активные протесты во Франции, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену некоторых специальных пенсионных режимов. 16 марта премьер-министр страны Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг и призвали к продолжению забастовок по всей стране. Аналитики называют сложившуюся во Франции ситуацию кризисной.