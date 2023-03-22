Индия намерена обеспечить пограничников в горах возобновляемыми источниками энергии

Индия планирует реализовать несколько проектов с возобновляемыми источниками энергии для обеспечения электричеством военнослужащих в горной пограничной зоне. Как сообщает в среду телеканал NDTV, государственный поставщик электроэнергии National Thermal Power Corporation (NTPC) подписал предварительное соглашение об этом со штабом сухопутных войск Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, соглашение предусматривает установку солнечных и ветряных электростанций, а также систем, работающих на водороде, чтобы вырабатывать тепло при минусовых температурах, а также освещать районы дислокации военнослужащих.

В горной местности, где размещаются пограничные патрули, электроэнергию, как правило, обеспечивают дизельные генераторы, которые требуют сложной логистики для доставки в горы топлива. Солнечные батареи и ветряки могут решить эту проблему, полагают в NTPC. В горной области Ладакх, где в районе границы с КНР расквартированы индийские военнослужащие, солнечная погода как правило отмечается даже зимой во время отрицательных температур, указывают в компании.

В ближайшее время будут определены места для реализации проектов возобновляемой энергетики. Компания пока не назвала конкретных сроков реализации проектов.