Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана договорились провести встречу

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону нормализацию отношений между странами и договорились провести двустороннюю встречу. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В начале разговора стороны обменялись поздравлениями по случаю наступления священного месяца Рамадан. Министры договорились провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить процесс подготовки к открытию посольств и консульств двух стран", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Абдоллахиян заявил, что планирует встретиться со своим саудовским коллегой на нейтральной территории. По его словам, Тегеран предложил Эр-Рияду три страны, которые могли бы организовать их встречу.

10 марта Саудовская Аравия и Иран договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление.