Граждане США оценили пользу от блокировки TikTok

За блокировку популярной китайской социальной сети TikTok выступили 41% жителей США. Такие данные приводит газета The Washington Post по итогам опроса, проведенного специально для издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Против запрета соцсети в Соединенных Штатах выступает лишь 25% опрошенных. Также стало известно, что 34% не уверены в своей позиции.

По данным WP, в ходе общения 71% респондентов выразили обеспокоенность тем, что владелец TikTok находится в КНР. 65% американцев уверены в том, что платформа собирает персональные данных граждан США и направляет их правительству Китая.

В TikTok регулярно заходят 59% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. TikTok используют 46% опрошенных от 35 до 49 лет, и 29% - в возрасте от 50 до 64 лет.

Число активных пользователей TikTok в США в настоящее время превышает 150 млн человек. По официальным данным, население США составляет около 332 млн человек.

Более половины (56%) респондентов выразили мнение, что китайские власти способны контролировать контент, который видят пользователи из Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что большинство американцев, поддерживающих блокировку приложения, не используют его, и, наоборот, более половины постоянных пользователей выступают против запрета.