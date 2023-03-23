Курс биткоина упал

Курс биткоина (BTC) упал более чем на две тысячи долларов после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом свидетельствуют данные торгов за 23 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне стоимость главной криптовалюты приближалась к 29 тысячам долларов - новому максимуму с июня 2022 года. Но после оглашения решения ФРС поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов его курс обвалился до 26,7 тысячи долларов (в нижней точке). Рынок ожидает очередного повышения ставки на следующем заседании регулятора 3 мая с вероятностью в 48,6 процента.