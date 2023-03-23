Сенаторы США потребовали от экс-директоров разорившихся банков разъяснить причины этого

Банковский комитет Сената Конгресса США потребовал от бывших руководителей потерпевших крах американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank выступить перед законодателями и разъяснить причины произошедшего.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте комитета.

Как следует из документа, сенаторы направили письма бывшему генеральному директору SVB Грегори Беккеру и экс-руководителю Signature Bank Джозефу Депаоло. Им предложено "дать показания в комитете и ответить за крах банков". Сенаторы считают, что Беккер и Депаоло позволят разъяснить "ряд важных вопросов, которые комитету нужно понять".

Первые слушания относительно краха указанных банков, как ожидается, пройдут 28 марта.

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB - 16-го по величине банка в США, который обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал. Это стало самым крупным банкротством американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации страхования вкладов США. 12 марта регулятор штата Нью-Йорк в целях исключения системных рисков принял решение о закрытии Signature Bank.