Парламент Швеции одобрил передачу Украине танков Stridsvagn и САУ Archer

Шведский парламент Риксдаг разрешил правительству страны передать Украине новый пакет военной помощи, в который войдут знаменитые самоходки Archer.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Риксдага.

Новый пакет помощи общей стоимостью около 630 млн долларов потребовал внесения поправок в уже утвержденный бюджет Швеции на текущий год.

"Правительству нужно дать право принимать решение о передаче военной техники Украине и о продаже артиллерийских орудий Великобритании. В этом смысл предложения правительства, на которое Риксдаг согласился", - говорится в сообщении.

В рамках этого пакета Украина получит танки, самоходные артиллерийские установки Archer, зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боеприпасы.