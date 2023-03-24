Поезд с отходами сошел с рельсов и перевернулся в США

Поезд принадлежит компании Norfolk Southern. Этой же фирме принадлежал другой состав, который перевернулся в феврале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в американском штате Массачусетс произошло ЧП. 23 марта там перевернулся грузовой поезд, перевозивший отходы.

Состав принадлежит компании Norfolk Southern. В компании отметили, что в момент схождения с рельсов в поезде не было опасных веществ.

По предварительным данным, пострадавших в крушении нет, однако власти штата Массачусетс посоветовали гражданам не ходить в место, где перевернулся поезд.

Стоит отметить, что в феврале в США перевернулся другой поезд фирмы Norfolk Southern. В тот раз он перевозил химикаты, которые после ЧП загорелись.