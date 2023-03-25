Патрульная машина попала в аварию в Санкт-Петербурге

Легковушка влетела в патрульный автомобиль на юге Санкт-Петербурга. По информации 78.ru, инцидент произошел в ночь на 24 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полицейская машина ехала на вызов по выделенной полосе. У машины были включены проблесковые маячки и сирена. На перекрестке Ленинского проспекта и Брестского бульвара в авто ППС влетела легковушка.

В результате обе машины вылетели на газон, протаранив ограждение. Пострадали в аварии два сотрудника полиции. Водитель потерял сознание, а у второго стража порядка ранено плечо.

По информации РЕН ТВ, травмы получил и сам лихач. Его увезли в больницу с сотрясением мозга и вывихом плеча.

"Предварительно, пострадавших трое: двое из полицейской машины и один из иномарки", - уточнил источник.

Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранительные органы. Устанавливаются причины ДТП. Проводится проверка.