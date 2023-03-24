В отеле в Майами нашли незадокументированный подарок Трампу от главы Сальвадора

Портрет бывшего президента США Дональда Трампа, незадокументированный подарок от президента Сальвадора Найиба Букеле, был найден в одном из отелей экс-главы Белого дома в Майами (штат Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, портрет высотой около 2,5 м находится в отеле Trump National Doral de Miami. Работа была написана художником Франциско Антонио Лопесом Бенавидесом. По его словам, он был "польщен" тем, что Трамп забрал его картину из Белого дома. "Мое самое большое желание <...>, чтобы эта картина осталась у [бывшего] президента Трампа, потому что это подарок ему от моего президента Найиба Букеле", - сказал художник.