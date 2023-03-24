Германия и Дания намерены вместе развивать инфраструктуру

Германия и Дания договорились о сотрудничестве в области развития инфраструктуры для поставок зеленого водорода с 2028 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации министерства, стороны будут совместно продвигать создание инфраструктуры для поставок зеленого водорода между Западной Данией и Северной Германией с 2028 года. При этом уточняется, что Берлин и Копенгаген договорились оказывать помощь потенциальным операторам и пользователям водородной инфраструктуры в разработке и реализации соответствующих проектов.

После начала специальной военной операции России в Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. В стране уже открылись несколько таких мобильных терминалов. Как ожидается, еще несколько установок появится в ближайшие месяцы. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом только по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

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