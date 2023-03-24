Минобороны Индии закупит радары и оборудование для ВВС

Министерство обороны Индии подписало контракт с компанией Bharat Electronics Limited (BEL) на закупку радаров и бортового авиационного оборудования на сумму 37 млрд рупий ($449,5 млн) для военно-воздушных сил. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВВС республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Закупки осуществляются в рамках программы "Самодостаточная Индия", способствующей достижению самообеспечения в оборонной продукции", - говорится в сообщении. Контракты предусматривают закупку радаров средней мощности Arudhra индийского производства, а также средств обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для истребителей Су-30.

Многофункциональный радар с фазированной антенной решеткой Arudhra спроектирован Индийской организацией оборонных исследований и разработок и будет производиться на предприятиях BEL. Радар предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средства РЭБ призваны повысить возможности Су-30, составляющих основу истребительной авиации ВВС республики, отмечается в сообщении.

В марте Совет по оборонным закупкам Индии добрил приобретение военной техники и вооружений на сумму 705 84 млрд рупий ($8,52 млрд). Закупки включают 307 буксируемых артиллерийских систем калибра 155 мм, 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos морского базирования, четыре ракетных эсминца и семь фрегатов, высокоточные вооружения для многофункциональных истребителей Су-30, вертолеты и системы электронной борьбы.