https://news.day.az/world/1549556.html Недавнее испытание гиперзвуковой ракеты США было частично успешным - Breaking Defense
Недавнее испытание гиперзвуковой ракеты США было частично успешным - Breaking Defense
Недавнее испытание гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW было частично успешным, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Breaking Defense.
Отмечается, что в ходе испытания было достигнуто несколько целей, тогда как при первом испытании в декабре прошлого года сообщалось, что "все цели были достигнуты".
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