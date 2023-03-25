Недавнее испытание гиперзвуковой ракеты США было частично успешным

Недавнее испытание гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW было частично успешным, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Breaking Defense.

Отмечается, что в ходе испытания было достигнуто несколько целей, тогда как при первом испытании в декабре прошлого года сообщалось, что "все цели были достигнуты".