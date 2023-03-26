В ходе беспорядков во Франции пострадали 200 человек

Не менее 200 человек пострадали во время беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, 25 марта.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организаторы протестов рассказали журналистам, что около 200 человек получили ранения после столкновений на демонстрации в Сент-Солине. По данным французских правоохранительных органов, в ходе беспорядков также были ранены более 35 сотрудников полиции.

В субботу прошла акция, на которой активисты призывали более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Сент-Солине на акциях протеста против строительства водохранилища ранили фотографа и подожгли две машины жандармерии.