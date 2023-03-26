В Туркменистане проводятся парламентские выборы

Явка на выборах в парламент Туркменистана за первые два часа голосования составила 22,1%, передает Day.Az со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 22,79%, в Балканском велаяте 23,52%, в Дашогузском велаяте 20,96%, в Лебапском велаяте 20,03%, в Марыйском велаяте 24,88%, в Ашхабаде 20,13% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 9-ти часов проголосовало 22,09% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 22,79%, в Балканском велаяте 23,52%, в Дашогузском велаяте 20,96%, в Лебапском велаяте 20,03%, в Марыйском велаяте 24,88%, в Ашхабаде 20,70% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 9-ти часов проголосовало 22,30% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 22,79%, в Балканском велаяте 22,41%, в Дашогузском велаяте 21,98%, в Лебапском велаяте 20,22%, в Марыйском велаяте 24,15% избирателей.

Голосование продолжается.