https://news.day.az/world/1549816.html Два автомобиля Mercedes разбились в центре Санкт-Петербурга - ВИДЕО
Два автомобиля Mercedes разбились в центре Санкт-Петербурга - ВИДЕО
В центре Санкт- Петербурга попали в аварию две дорогостоящие иномарки. Подробности инцидента сообщил 78.ru.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на Невском проспекте столкнулись два Mercedes. По словам одного из участников ДТП, когда одна иномарка ехала от площади Восстания и собиралась повернуть, в нее влетело второе авто.
Также сообщается, что никто в аварии не пострадал. Одного из водителей спасла подушка безопасности.
Сейчас на месте продолжают работать стражи порядка. Устанавливаются причины ДТП.
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