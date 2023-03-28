Два автомобиля Mercedes разбились в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт- Петербурга попали в аварию две дорогостоящие иномарки. Подробности инцидента сообщил 78.ru.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на Невском проспекте столкнулись два Mercedes. По словам одного из участников ДТП, когда одна иномарка ехала от площади Восстания и собиралась повернуть, в нее влетело второе авто.

Также сообщается, что никто в аварии не пострадал. Одного из водителей спасла подушка безопасности.

Сейчас на месте продолжают работать стражи порядка. Устанавливаются причины ДТП.