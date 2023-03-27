В США выкупили обанкротившийся Silicon Valley Bank

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает все вклады и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в воскресенье сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Федеральная корпорация страхования вкладов заключила соглашение о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении говорится о Silicon Valley Bridge Bank - "промежуточном банке", который был создан в марте после банкротства Silicon Valley Bank для защиты вкладчиков. Регулятор отмечает, что 27 марта 17 отделений "промежуточного банка" будут уже открыты как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company. Вкладчики SVB "автоматически станут вкладчиками" банка-покупателя.