В Петербурге частично затонул плавучий ресторан «Серебряный кит»

В Санкт-Петербурге плавучий ресторан "Серебряный кит", расположенный на Неве на проспекте Обуховской Обороны, частично затонул. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что дебаркадер накренился на левый борт и, вероятно, зачерпнул большое количество воды из реки.

В данный момент на месте инцидента работают спасатели. Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации издания, объект не использовали по прямому назначению. С осени 2022 года владельцы заведения пытаются продать ресторан, его стоимость они оценили в 35 млн руб.