Биржа Coinbase предложила создать новую криптовалюту

Криптобиржа Coinbase предложила разработчикам принять участие в создании флэткоинов - децентрализованных стабильных монет, привязанных к уровню инфляции. Новый цифровой актив будет более устойчивым, поскольку будет ориентирован на индекс потребительских цен, а не доллар или другую валюту, как в случае с традиционными стейблкоинами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом компания сообщила в своем блоге.

Coinbase подчеркнула, что особенно заинтересована в появлении стейблкоинов, которые будут "отслеживать уровень инфляции для сохранения стабильной покупательной способности пользователей". Биржа считает, что появление таких активов даст клиентам больше уверенности в надежной защите своих средств на фоне проблем традиционной финансовой системы, вызванных текущей денежно-кредитной политикой центробанков. Компания приветствует и появление другого типа не привязанных к фиатным валютам флэткоинов, которые займут нишу между волатильными криптовалютами и стейблкоинами.