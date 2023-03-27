Глубоководная ветроэнергетическая платформа отправилась в плавание в Китае

Первая в Китае глубоководная плавучая ветроэнергетическая платформа отправилась в плавание из Чжухая (провинция Гуандун) в акваторию самой южной провинции Хайнань, заявили (CNOOC), 27 марта сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Платформа, названная CNOOC Guanlan, является первым в Китае морским ветроэнергетическим проектом с глубиной погружения более 100 метров и удаленностью от берега более 100 километров, сказал Ян Юн, исполнительный вице-президент CNOOC.

"Платформа закладывает прочную основу для развития ветроэнергетики Китая от мелководья до глубоководья", - добавил Ян.

Построенная платформа будет установлена на морском нефтяном месторождении, расположенном в 136 км от Вэньчана в провинции Хайнань. После ввода проекта в эксплуатацию электроэнергия, вырабатываемая турбиной, будет подключена к энергосистеме группы морских месторождений для добычи нефти и газа с годовой мощностью производства электроэнергии 22 миллиона киловатт-часов, что позволит сэкономить около 10 миллионов куб. м природного газа и сократить выбросов углекислого газа на 22 000 тонн в год.