Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в республике в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств - членов Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прага вновь [появилась] на карте мира! Я предложил Йенсу Столтенбергу, чтобы Чехия приняла в будущем году неформальное заседание министров иностранных дел [стран] НАТО", - отметил Липавский в Twitter после состоявшейся в понедельник встречи со Столтенбергом.

Чехия, по его словам, хочет активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса. "Наш голос услышен и будет слышен!", - отметил министр.

Столтенберг принял предложение министра об организации в Чехии в будущем году неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

Липавский сообщил журналистам, что он также обсудил с генсеком НАТО ситуацию в отношениях властей Китая с Тайванем и в целом в регионах Индийского и Тихого океанов. Речь шла о подготовке к предстоящему в июле саммиту НАТО в Вильнюсе, где ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского. Североатлантический альянс, как сказал министр, должен искать "форматы сотрудничества, которые поддержат [реализацию процесса] вступления Украины в НАТО".